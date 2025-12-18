- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
50 (84.74%)
Loss Trade:
9 (15.25%)
Best Trade:
9.36 USD
Worst Trade:
-9.06 USD
Profitto lordo:
95.28 USD (9 505 pips)
Perdita lorda:
-31.05 USD (3 095 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (37.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.16 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
29.96%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
34 (57.63%)
Short Trade:
25 (42.37%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-3.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.93 USD (2)
Crescita mensile:
9.93%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
15.93 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.61% (15.93 USD)
Per equità:
0.19% (2.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.36 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
98%
59
84%
30%
3.06
1.09
USD
USD
3%
1:500