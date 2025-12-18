- Wachstum
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
78 (82.97%)
Verlusttrades:
16 (17.02%)
Bester Trade:
14.87 USD
Schlechtester Trade:
-9.06 USD
Bruttoprofit:
210.01 USD (20 959 pips)
Bruttoverlust:
-56.77 USD (5 664 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (56.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.91 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
9.25%
Max deposit load:
2.66%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
9.62
Long-Positionen:
56 (59.57%)
Short-Positionen:
38 (40.43%)
Profit-Faktor:
3.70
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.52%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 USD
Maximaler:
15.93 USD (14.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.61% (15.93 USD)
Kapital:
2.00% (20.82 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.87 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.36 USD
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
