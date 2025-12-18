- 成长
交易:
90
盈利交易:
74 (82.22%)
亏损交易:
16 (17.78%)
最好交易:
14.57 USD
最差交易:
-9.06 USD
毛利:
187.83 USD (18 745 pips)
毛利亏损:
-56.77 USD (5 664 pips)
最大连续赢利:
21 (56.91 USD)
最大连续盈利:
56.91 USD (21)
夏普比率:
0.41
交易活动:
15.44%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
8.23
长期交易:
55 (61.11%)
短期交易:
35 (38.89%)
利润因子:
3.31
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-3.55 USD
最大连续失误:
3 (-0.36 USD)
最大连续亏损:
-15.93 USD (2)
每月增长:
17.03%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
15.93 USD (14.48%)
相对跌幅:
结余:
2.61% (15.93 USD)
净值:
2.00% (20.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.57 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +56.91 USD
最大连续亏损: -0.36 USD
