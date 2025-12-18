- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
74 (82.22%)
Negociações com perda:
16 (17.78%)
Melhor negociação:
14.57 USD
Pior negociação:
-9.06 USD
Lucro bruto:
187.83 USD (18 745 pips)
Perda bruta:
-56.77 USD (5 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (56.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.91 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
15.44%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
8.23
Negociações longas:
55 (61.11%)
Negociações curtas:
35 (38.89%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
2.54 USD
Perda média:
-3.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.93 USD (2)
Crescimento mensal:
17.03%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
15.93 USD (14.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.61% (15.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.00% (20.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.57 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +56.91 USD
Máxima perda consecutiva: -0.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Sem comentários
