I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

The Manta

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
135
이익 거래:
110 (81.48%)
손실 거래:
25 (18.52%)
최고의 거래:
34.22 USD
최악의 거래:
-19.36 USD
총 수익:
334.57 USD (31 689 pips)
총 손실:
-127.48 USD (12 729 pips)
연속 최대 이익:
21 (56.91 USD)
연속 최대 이익:
56.91 USD (21)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
10.53%
최대 입금량:
4.41%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
10.70
롱(주식매수):
76 (56.30%)
숏(주식차입매도):
59 (43.70%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
1.53 USD
평균 이익:
3.04 USD
평균 손실:
-5.10 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.36 USD)
연속 최대 손실:
-19.36 USD (1)
월별 성장률:
23.58%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
19.36 USD (6.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.61% (15.93 USD)
자본금별:
7.91% (85.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 132
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 207
EURUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 19K
EURUSD -28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +34.22 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +56.91 USD
연속 최대 손실: -0.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

CapitalIndexGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
리뷰 없음
2025.12.18 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
