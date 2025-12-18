- 자본
트레이드:
135
이익 거래:
110 (81.48%)
손실 거래:
25 (18.52%)
최고의 거래:
34.22 USD
최악의 거래:
-19.36 USD
총 수익:
334.57 USD (31 689 pips)
총 손실:
-127.48 USD (12 729 pips)
연속 최대 이익:
21 (56.91 USD)
연속 최대 이익:
56.91 USD (21)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
10.53%
최대 입금량:
4.41%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
10.70
롱(주식매수):
76 (56.30%)
숏(주식차입매도):
59 (43.70%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
1.53 USD
평균 이익:
3.04 USD
평균 손실:
-5.10 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.36 USD)
연속 최대 손실:
-19.36 USD (1)
월별 성장률:
23.58%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
19.36 USD (6.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.61% (15.93 USD)
자본금별:
7.91% (85.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|207
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|-28
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
5
99%
135
81%
11%
2.62
1.53
USD
USD
8%
1:500