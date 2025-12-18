- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
74 (82.22%)
Убыточных трейдов:
16 (17.78%)
Лучший трейд:
14.57 USD
Худший трейд:
-9.06 USD
Общая прибыль:
187.83 USD (18 745 pips)
Общий убыток:
-56.77 USD (5 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (56.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.91 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
15.44%
Макс. загрузка депозита:
2.66%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
8.23
Длинных трейдов:
55 (61.11%)
Коротких трейдов:
35 (38.89%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-3.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.93 USD (2)
Прирост в месяц:
17.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
15.93 USD (14.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.61% (15.93 USD)
По эквити:
2.00% (20.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
