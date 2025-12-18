- Incremento
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
74 (82.22%)
Transacciones Irrentables:
16 (17.78%)
Mejor transacción:
14.57 USD
Peor transacción:
-9.06 USD
Beneficio Bruto:
187.83 USD (18 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-56.77 USD (5 664 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (56.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.91 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
15.44%
Carga máxima del depósito:
2.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
8.23
Transacciones Largas:
55 (61.11%)
Transacciones Cortas:
35 (38.89%)
Factor de Beneficio:
3.31
Beneficio Esperado:
1.46 USD
Beneficio medio:
2.54 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
17.03%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
15.93 USD (14.48%)
Reducción relativa:
De balance:
2.61% (15.93 USD)
De fondos:
2.00% (20.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +14.57 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +56.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
No hay comentarios
