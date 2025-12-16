- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
12 (37.50%)
損失トレード:
20 (62.50%)
ベストトレード:
11.10 USD
最悪のトレード:
-61.40 USD
総利益:
15.28 USD (524 pips)
総損失:
-195.75 USD (3 169 pips)
最大連続の勝ち:
3 (1.64 USD)
最大連続利益:
11.49 USD (2)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
40.88%
最大入金額:
0.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
13 (40.63%)
短いトレード:
19 (59.38%)
プロフィットファクター:
0.08
期待されたペイオフ:
-5.64 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-9.79 USD
最大連続の負け:
6 (-181.20 USD)
最大連続損失:
-181.20 USD (6)
月間成長:
-3.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.47 USD
最大の:
191.96 USD (3.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.11% (186.84 USD)
エクイティによる:
0.83% (50.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.10 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1.64 USD
最大連続損失: -181.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
178 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
32
37%
41%
0.07
-5.64
USD
USD
3%
1:500