- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
12 (37.50%)
Negociações com perda:
20 (62.50%)
Melhor negociação:
11.10 USD
Pior negociação:
-61.40 USD
Lucro bruto:
15.28 USD (524 pips)
Perda bruta:
-195.75 USD (3 169 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (1.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.49 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
40.88%
Depósito máximo carregado:
0.46%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
0.08
Valor esperado:
-5.64 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-9.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-181.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-181.20 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.47 USD
Máximo:
191.96 USD (3.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.11% (186.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.83% (50.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.10 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1.64 USD
Máxima perda consecutiva: -181.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
178 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
32
37%
41%
0.07
-5.64
USD
USD
3%
1:500