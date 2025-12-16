- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
12 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
20 (62.50%)
Mejor transacción:
11.10 USD
Peor transacción:
-61.40 USD
Beneficio Bruto:
15.28 USD (524 pips)
Pérdidas Brutas:
-195.75 USD (3 169 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (1.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.49 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
40.88%
Carga máxima del depósito:
0.46%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.94
Transacciones Largas:
13 (40.63%)
Transacciones Cortas:
19 (59.38%)
Factor de Beneficio:
0.08
Beneficio Esperado:
-5.64 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-9.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-181.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-181.20 USD (6)
Crecimiento al mes:
-3.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.47 USD
Máxima:
191.96 USD (3.19%)
Reducción relativa:
De balance:
3.11% (186.84 USD)
De fondos:
0.83% (50.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.10 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
otros 178...
