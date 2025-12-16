- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
8 (38.09%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
En iyi işlem:
11.10 USD
En kötü işlem:
-61.40 USD
Brüt kâr:
14.07 USD (404 pips)
Brüt zarar:
-187.73 USD (2 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.49 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
40.50%
Maks. mevduat yükü:
0.46%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
8 (38.10%)
Satış işlemleri:
13 (61.90%)
Kâr faktörü:
0.07
Beklenen getiri:
-8.27 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-14.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-181.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.11 USD
Maksimum:
185.60 USD (3.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.00% (180.60 USD)
Varlığa göre:
0.83% (50.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-174
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.10 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-3%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
21
38%
40%
0.07
-8.27
USD
USD
3%
1:500