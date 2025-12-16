- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
12 (37.50%)
亏损交易:
20 (62.50%)
最好交易:
11.10 USD
最差交易:
-61.40 USD
毛利:
15.28 USD (524 pips)
毛利亏损:
-195.75 USD (3 169 pips)
最大连续赢利:
3 (1.64 USD)
最大连续盈利:
11.49 USD (2)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
40.88%
最大入金加载:
0.46%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.94
长期交易:
13 (40.63%)
短期交易:
19 (59.38%)
利润因子:
0.08
预期回报:
-5.64 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-9.79 USD
最大连续失误:
6 (-181.20 USD)
最大连续亏损:
-181.20 USD (6)
每月增长:
-3.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.47 USD
最大值:
191.96 USD (3.19%)
相对跌幅:
结余:
3.11% (186.84 USD)
净值:
0.83% (50.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.10 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1.64 USD
最大连续亏损: -181.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-3%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
32
37%
41%
0.07
-5.64
USD
USD
3%
1:500