Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
12 (37.50%)
Убыточных трейдов:
20 (62.50%)
Лучший трейд:
11.10 USD
Худший трейд:
-61.40 USD
Общая прибыль:
15.28 USD (524 pips)
Общий убыток:
-195.75 USD (3 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (1.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.49 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
40.88%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
13 (40.63%)
Коротких трейдов:
19 (59.38%)
Профит фактор:
0.08
Мат. ожидание:
-5.64 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-9.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-181.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.20 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.47 USD
Максимальная:
191.96 USD (3.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.11% (186.84 USD)
По эквити:
0.83% (50.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.10 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1.64 USD
Макс. убыток в серии: -181.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
