- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
8 (38.09%)
Loss Trade:
13 (61.90%)
Best Trade:
11.10 USD
Worst Trade:
-61.40 USD
Profitto lordo:
14.07 USD (404 pips)
Perdita lorda:
-187.73 USD (2 512 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.49 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
40.50%
Massimo carico di deposito:
0.46%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
8 (38.10%)
Short Trade:
13 (61.90%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-8.27 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-14.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-181.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.20 USD (6)
Crescita mensile:
-2.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.11 USD
Massimale:
185.60 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.00% (180.60 USD)
Per equità:
0.83% (50.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-174
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.10 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.64 USD
Massima perdita consecutiva: -181.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 42
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 50
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
2
100%
21
38%
40%
0.07
-8.27
USD
USD
3%
1:500