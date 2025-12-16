- 成長
トレード:
66
利益トレード:
56 (84.84%)
損失トレード:
10 (15.15%)
ベストトレード:
1 624.08 USD
最悪のトレード:
-1 775.58 USD
総利益:
6 739.49 USD (36 324 pips)
総損失:
-4 809.71 USD (7 034 pips)
最大連続の勝ち:
40 (702.62 USD)
最大連続利益:
2 380.33 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
55.01%
最大入金額:
13.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
63 (95.45%)
短いトレード:
3 (4.55%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
29.24 USD
平均利益:
120.35 USD
平均損失:
-480.97 USD
最大連続の負け:
4 (-1 444.90 USD)
最大連続損失:
-2 655.29 USD (2)
月間成長:
24.46%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 513.17 USD
最大の:
2 655.29 USD (69.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.71% (2 655.29 USD)
エクイティによる:
10.30% (4 606.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LMAXMU-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
