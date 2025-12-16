- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
76 (86.36%)
Verlusttrades:
12 (13.64%)
Bester Trade:
1 624.08 USD
Schlechtester Trade:
-1 775.58 USD
Bruttoprofit:
15 298.90 USD (49 668 pips)
Bruttoverlust:
-6 393.92 USD (8 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (702.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 186.18 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
54.42%
Max deposit load:
13.30%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.35
Long-Positionen:
84 (95.45%)
Short-Positionen:
4 (4.55%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
101.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
201.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-532.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 444.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 655.29 USD (2)
Wachstum pro Monat :
42.82%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 513.17 USD
Maximaler:
2 655.29 USD (69.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.71% (2 655.29 USD)
Kapital:
10.30% (4 606.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 624.08 USD
Schlechtester Trade: -1 776 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +702.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 444.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LMAXMU-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LMAXMU-LIVE
|2.91 × 957
xauusd止損15%
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
2
78%
88
86%
54%
2.39
101.19
USD
USD
10%
1:200