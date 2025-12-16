- Прирост
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
54 (90.00%)
Убыточных трейдов:
6 (10.00%)
Лучший трейд:
1 624.08 USD
Худший трейд:
-1 775.58 USD
Общая прибыль:
6 536.47 USD (34 240 pips)
Общий убыток:
-3 364.81 USD (4 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (702.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 249.02 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
53.67%
Макс. загрузка депозита:
13.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
58 (96.67%)
Коротких трейдов:
2 (3.33%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
52.86 USD
Средняя прибыль:
121.05 USD
Средний убыток:
-560.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 655.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 655.29 USD (2)
Прирост в месяц:
27.72%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 513.17 USD
Максимальная:
2 655.29 USD (69.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.71% (2 655.29 USD)
По эквити:
10.30% (4 606.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAXMU-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LMAXMU-LIVE
|2.91 × 957
