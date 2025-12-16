- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
55 (84.61%)
亏损交易:
10 (15.38%)
最好交易:
1 624.08 USD
最差交易:
-1 775.58 USD
毛利:
6 667.78 USD (36 253 pips)
毛利亏损:
-4 809.71 USD (7 034 pips)
最大连续赢利:
40 (702.62 USD)
最大连续盈利:
2 380.33 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
59.65%
最大入金加载:
13.30%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.70
长期交易:
63 (96.92%)
短期交易:
2 (3.08%)
利润因子:
1.39
预期回报:
28.59 USD
平均利润:
121.23 USD
平均损失:
-480.97 USD
最大连续失误:
4 (-1 444.90 USD)
最大连续亏损:
-2 655.29 USD (2)
每月增长:
24.27%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
1 513.17 USD
最大值:
2 655.29 USD (69.94%)
相对跌幅:
结余:
5.71% (2 655.29 USD)
净值:
10.30% (4 606.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
xauusd止損15%
