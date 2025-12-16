- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
56 (84.84%)
Negociações com perda:
10 (15.15%)
Melhor negociação:
1 624.08 USD
Pior negociação:
-1 775.58 USD
Lucro bruto:
6 739.49 USD (36 324 pips)
Perda bruta:
-4 809.71 USD (7 034 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (702.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 380.33 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
59.65%
Depósito máximo carregado:
13.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
63 (95.45%)
Negociações curtas:
3 (4.55%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
29.24 USD
Lucro médio:
120.35 USD
Perda média:
-480.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 444.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 655.29 USD (2)
Crescimento mensal:
24.46%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 513.17 USD
Máximo:
2 655.29 USD (69.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.71% (2 655.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.30% (4 606.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 624.08 USD
Pior negociação: -1 776 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +702.62 USD
Máxima perda consecutiva: -1 444.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LMAXMU-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LMAXMU-LIVE
|2.91 × 957
