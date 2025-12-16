- Incremento
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
56 (84.84%)
Transacciones Irrentables:
10 (15.15%)
Mejor transacción:
1 624.08 USD
Peor transacción:
-1 775.58 USD
Beneficio Bruto:
6 739.49 USD (36 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 809.71 USD (7 034 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (702.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 380.33 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
59.65%
Carga máxima del depósito:
13.30%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
63 (95.45%)
Transacciones Cortas:
3 (4.55%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
29.24 USD
Beneficio medio:
120.35 USD
Pérdidas medias:
-480.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 444.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 655.29 USD (2)
Crecimiento al mes:
24.46%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 513.17 USD
Máxima:
2 655.29 USD (69.94%)
Reducción relativa:
De balance:
5.71% (2 655.29 USD)
De fondos:
10.30% (4 606.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LMAXMU-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LMAXMU-LIVE
|2.91 × 957
xauusd止損15%
