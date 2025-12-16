- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.84 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
107.83 USD (2 934 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (107.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
11.98 USD
Profitto medio:
11.98 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.06%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.16% (142.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +107.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
|
LMAXMU-LIVE
|2.91 × 957
xauusd止損15%
Non ci sono recensioni
