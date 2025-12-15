- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
40 (97.56%)
損失トレード:
1 (2.44%)
ベストトレード:
38.70 USD
最悪のトレード:
-20.69 USD
総利益:
374.71 USD (43 301 pips)
総損失:
-20.69 USD (2 298 pips)
最大連続の勝ち:
23 (255.71 USD)
最大連続利益:
255.71 USD (23)
シャープレシオ:
1.23
取引アクティビティ:
0.34%
最大入金額:
37.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
17.11
長いトレード:
41 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
18.11
期待されたペイオフ:
8.63 USD
平均利益:
9.37 USD
平均損失:
-20.69 USD
最大連続の負け:
1 (-20.69 USD)
最大連続損失:
-20.69 USD (1)
月間成長:
35.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.69 USD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (20.69 USD)
エクイティによる:
4.76% (59.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.70 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +255.71 USD
最大連続損失: -20.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
35%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
41
97%
0%
18.11
8.63
USD
USD
5%
1:100