- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
40 (97.56%)
亏损交易:
1 (2.44%)
最好交易:
38.70 USD
最差交易:
-20.69 USD
毛利:
374.71 USD (43 301 pips)
毛利亏损:
-20.69 USD (2 298 pips)
最大连续赢利:
23 (255.71 USD)
最大连续盈利:
255.71 USD (23)
夏普比率:
1.23
交易活动:
0.34%
最大入金加载:
37.95%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
17.11
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
18.11
预期回报:
8.63 USD
平均利润:
9.37 USD
平均损失:
-20.69 USD
最大连续失误:
1 (-20.69 USD)
最大连续亏损:
-20.69 USD (1)
每月增长:
35.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.69 USD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (20.69 USD)
净值:
4.76% (59.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.70 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +255.71 USD
最大连续亏损: -20.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
