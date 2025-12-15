СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Creo Scalper EA PRO set
Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA PRO set

Aleh Rabtsau
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Exispro-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
40 (97.56%)
Убыточных трейдов:
1 (2.44%)
Лучший трейд:
38.70 USD
Худший трейд:
-20.69 USD
Общая прибыль:
374.71 USD (43 301 pips)
Общий убыток:
-20.69 USD (2 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (255.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.71 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.23
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
37.95%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
17.11
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
18.11
Мат. ожидание:
8.63 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-20.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.69 USD (1)
Прирост в месяц:
35.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.69 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (20.69 USD)
По эквити:
4.76% (59.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 41K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.70 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +255.71 USD
Макс. убыток в серии: -20.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Creo Scalper EA PRO set
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
41
97%
0%
18.11
8.63
USD
5%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.