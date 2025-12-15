- Прирост
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
40 (97.56%)
Убыточных трейдов:
1 (2.44%)
Лучший трейд:
38.70 USD
Худший трейд:
-20.69 USD
Общая прибыль:
374.71 USD (43 301 pips)
Общий убыток:
-20.69 USD (2 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (255.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.71 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.23
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
37.95%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
17.11
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
18.11
Мат. ожидание:
8.63 USD
Средняя прибыль:
9.37 USD
Средний убыток:
-20.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.69 USD (1)
Прирост в месяц:
35.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.69 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (20.69 USD)
По эквити:
4.76% (59.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.70 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +255.71 USD
Макс. убыток в серии: -20.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
Нет отзывов
