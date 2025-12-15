- Crescimento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
40 (97.56%)
Negociações com perda:
1 (2.44%)
Melhor negociação:
38.70 USD
Pior negociação:
-20.69 USD
Lucro bruto:
374.71 USD (43 301 pips)
Perda bruta:
-20.69 USD (2 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (255.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.71 USD (23)
Índice de Sharpe:
1.23
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
37.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
17.11
Negociações longas:
41 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
18.11
Valor esperado:
8.63 USD
Lucro médio:
9.37 USD
Perda média:
-20.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.69 USD (1)
Crescimento mensal:
35.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.69 USD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (20.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.76% (59.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
