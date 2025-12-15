- 자본
- 축소
트레이드:
56
이익 거래:
53 (94.64%)
손실 거래:
3 (5.36%)
최고의 거래:
50.36 USD
최악의 거래:
-28.35 USD
총 수익:
591.24 USD (62 308 pips)
총 손실:
-66.20 USD (6 305 pips)
연속 최대 이익:
30 (332.71 USD)
연속 최대 이익:
332.71 USD (30)
샤프 비율:
0.92
거래 활동:
0.34%
최대 입금량:
77.69%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
18.52
롱(주식매수):
56 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
8.93
기대수익:
9.38 USD
평균 이익:
11.16 USD
평균 손실:
-22.07 USD
연속 최대 손실:
1 (-28.35 USD)
연속 최대 손실:
-28.35 USD (1)
월별 성장률:
45.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
28.35 USD (1.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.98% (28.35 USD)
자본금별:
14.35% (205.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|525
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|56K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
100%
56
94%
0%
8.93
9.38
USD
USD
14%
1:100