- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
23 (95.83%)
Loss Trade:
1 (4.17%)
Best Trade:
38.70 USD
Worst Trade:
-20.69 USD
Profitto lordo:
202.71 USD (26 301 pips)
Perdita lorda:
-20.69 USD (2 298 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (119.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.00 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
8.80
Long Trade:
24 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.80
Profitto previsto:
7.58 USD
Profitto medio:
8.81 USD
Perdita media:
-20.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.69 USD (1)
Crescita mensile:
18.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.69 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.70 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +119.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
Non ci sono recensioni