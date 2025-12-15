- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
6 (42.85%)
損失トレード:
8 (57.14%)
ベストトレード:
99.84 USD
最悪のトレード:
-101.86 USD
総利益:
556.37 USD (28 011 pips)
総損失:
-597.14 USD (29 551 pips)
最大連続の勝ち:
6 (556.37 USD)
最大連続利益:
556.37 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
27.64%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
11 (78.57%)
短いトレード:
3 (21.43%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.91 USD
平均利益:
92.73 USD
平均損失:
-74.64 USD
最大連続の負け:
5 (-454.94 USD)
最大連続損失:
-454.94 USD (5)
月間成長:
-0.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
454.94 USD
最大の:
454.94 USD (4.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.55% (454.94 USD)
エクイティによる:
0.26% (25.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.84 USD
最悪のトレード: -102 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +556.37 USD
最大連続損失: -454.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
レビューなし
