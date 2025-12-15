SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Auto Assist MSA by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist MSA by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
99.84 USD
Pior negociação:
-101.86 USD
Lucro bruto:
556.37 USD (28 011 pips)
Perda bruta:
-597.14 USD (29 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (556.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
556.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
27.64%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
11 (78.57%)
Negociações curtas:
3 (21.43%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.91 USD
Lucro médio:
92.73 USD
Perda média:
-74.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-454.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-454.94 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
454.94 USD
Máximo:
454.94 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.55% (454.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (25.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.84 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +556.37 USD
Máxima perda consecutiva: -454.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
197 mais ...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Sem comentários
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

