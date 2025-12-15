- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
99.84 USD
Pior negociação:
-101.86 USD
Lucro bruto:
556.37 USD (28 011 pips)
Perda bruta:
-597.14 USD (29 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (556.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
556.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
27.64%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
11 (78.57%)
Negociações curtas:
3 (21.43%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-2.91 USD
Lucro médio:
92.73 USD
Perda média:
-74.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-454.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-454.94 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
454.94 USD
Máximo:
454.94 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.55% (454.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (25.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.84 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +556.37 USD
Máxima perda consecutiva: -454.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
197 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
14
42%
28%
0.93
-2.91
USD
USD
5%
1:50