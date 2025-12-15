- Wachstum
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
6 (42.85%)
Verlusttrades:
8 (57.14%)
Bester Trade:
99.84 USD
Schlechtester Trade:
-101.86 USD
Bruttoprofit:
556.37 USD (28 011 pips)
Bruttoverlust:
-597.14 USD (29 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (556.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
556.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
27.64%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
11 (78.57%)
Short-Positionen:
3 (21.43%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-454.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-454.94 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
454.94 USD
Maximaler:
454.94 USD (4.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.55% (454.94 USD)
Kapital:
0.26% (25.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Bester Trade: +99.84 USD
Schlechtester Trade: -102 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +556.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -454.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
