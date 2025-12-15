SignaleKategorien
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist MSA by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
6 (42.85%)
Verlusttrades:
8 (57.14%)
Bester Trade:
99.84 USD
Schlechtester Trade:
-101.86 USD
Bruttoprofit:
556.37 USD (28 011 pips)
Bruttoverlust:
-597.14 USD (29 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (556.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
556.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
27.64%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
11 (78.57%)
Short-Positionen:
3 (21.43%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
92.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-454.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-454.94 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
454.94 USD
Maximaler:
454.94 USD (4.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.55% (454.94 USD)
Kapital:
0.26% (25.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.84 USD
Schlechtester Trade: -102 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +556.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -454.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
noch 197 ...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Keine Bewertungen
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

