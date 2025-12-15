- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
6 (42.85%)
손실 거래:
8 (57.14%)
최고의 거래:
99.84 USD
최악의 거래:
-101.86 USD
총 수익:
556.37 USD (28 011 pips)
총 손실:
-597.14 USD (29 551 pips)
연속 최대 이익:
6 (556.37 USD)
연속 최대 이익:
556.37 USD (6)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
29.85%
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.09
롱(주식매수):
11 (78.57%)
숏(주식차입매도):
3 (21.43%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-2.91 USD
평균 이익:
92.73 USD
평균 손실:
-74.64 USD
연속 최대 손실:
5 (-454.94 USD)
연속 최대 손실:
-454.94 USD (5)
월별 성장률:
-0.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
454.94 USD
최대한의:
454.94 USD (4.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.55% (454.94 USD)
자본금별:
0.76% (75.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.84 USD
최악의 거래: -102 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +556.37 USD
연속 최대 손실: -454.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
