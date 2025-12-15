- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
99.84 USD
Худший трейд:
-101.86 USD
Общая прибыль:
556.37 USD (28 011 pips)
Общий убыток:
-597.14 USD (29 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (556.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
27.64%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.91 USD
Средняя прибыль:
92.73 USD
Средний убыток:
-74.64 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-454.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-454.94 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
454.94 USD
Максимальная:
454.94 USD (4.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (454.94 USD)
По эквити:
0.26% (25.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.84 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +556.37 USD
Макс. убыток в серии: -454.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
