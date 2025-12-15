СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Auto Assist MSA by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist MSA by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
99.84 USD
Худший трейд:
-101.86 USD
Общая прибыль:
556.37 USD (28 011 pips)
Общий убыток:
-597.14 USD (29 551 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (556.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
27.64%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.91 USD
Средняя прибыль:
92.73 USD
Средний убыток:
-74.64 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-454.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-454.94 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
454.94 USD
Максимальная:
454.94 USD (4.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (454.94 USD)
По эквити:
0.26% (25.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.84 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +556.37 USD
Макс. убыток в серии: -454.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
еще 197...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Нет отзывов
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Auto Assist MSA by TF ID
33 USD в месяц
-0%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
14
42%
28%
0.93
-2.91
USD
5%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.