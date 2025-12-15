- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
6 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
10 (62.50%)
Mejor transacción:
99.84 USD
Peor transacción:
-101.86 USD
Beneficio Bruto:
556.37 USD (28 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-720.92 USD (35 551 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (556.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
556.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
31.47%
Carga máxima del depósito:
1.24%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
13 (81.25%)
Transacciones Cortas:
3 (18.75%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-10.28 USD
Beneficio medio:
92.73 USD
Pérdidas medias:
-72.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-454.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-454.94 USD (5)
Crecimiento al mes:
-1.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
454.94 USD
Máxima:
454.94 USD (4.55%)
Reducción relativa:
De balance:
4.55% (454.94 USD)
De fondos:
0.76% (75.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-165
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.84 USD
Peor transacción: -102 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +556.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -454.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
