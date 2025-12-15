- 成长
交易:
14
盈利交易:
6 (42.85%)
亏损交易:
8 (57.14%)
最好交易:
99.84 USD
最差交易:
-101.86 USD
毛利:
556.37 USD (28 011 pips)
毛利亏损:
-597.14 USD (29 551 pips)
最大连续赢利:
6 (556.37 USD)
最大连续盈利:
556.37 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
27.64%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.09
长期交易:
11 (78.57%)
短期交易:
3 (21.43%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-2.91 USD
平均利润:
92.73 USD
平均损失:
-74.64 USD
最大连续失误:
5 (-454.94 USD)
最大连续亏损:
-454.94 USD (5)
每月增长:
-0.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
454.94 USD
最大值:
454.94 USD (4.55%)
相对跌幅:
结余:
4.55% (454.94 USD)
净值:
0.26% (25.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.84 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +556.37 USD
最大连续亏损: -454.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : January 1, 2026
Lot : 0.05
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
