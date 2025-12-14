シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TFX Pulse
Ayaz Khan

TFX Pulse

Ayaz Khan
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
22 (70.96%)
損失トレード:
9 (29.03%)
ベストトレード:
98.80 USD
最悪のトレード:
-44.63 USD
総利益:
579.85 USD (14 773 pips)
総損失:
-207.44 USD (3 443 pips)
最大連続の勝ち:
13 (247.16 USD)
最大連続利益:
247.16 USD (13)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
72.82%
最大入金額:
14.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.19
長いトレード:
19 (61.29%)
短いトレード:
12 (38.71%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
12.01 USD
平均利益:
26.36 USD
平均損失:
-23.05 USD
最大連続の負け:
5 (-79.87 USD)
最大連続損失:
-88.89 USD (2)
月間成長:
6.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.89 USD (1.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.28% (79.87 USD)
エクイティによる:
20.01% (1 238.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 14
GBPAUD 4
XAGUSD 3
AUDNZD 3
AUDCHF 2
EURUSD 2
CADCHF 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 442
GBPAUD -86
XAGUSD 103
AUDNZD -35
AUDCHF 13
EURUSD -45
CADCHF 7
EURJPY 11
GBPCHF -37
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD -2.5K
XAGUSD 2.1K
AUDNZD -102
AUDCHF 79
EURUSD -286
CADCHF 41
EURJPY 342
GBPCHF -413
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.80 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +247.16 USD
最大連続損失: -79.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.02 × 66
ICMarketsSC-Live25
1.03 × 422
Exness-Real17
1.06 × 203
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1860
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 344
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 60
RoboForex-ECN-2
1.37 × 736
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Coinexx-Live
1.75 × 4
56 より多く...
  .
レビューなし
2025.12.30 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 12:00
Share of trading days is too low
2025.12.15 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 03:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
