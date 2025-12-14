- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
22 (70.96%)
損失トレード:
9 (29.03%)
ベストトレード:
98.80 USD
最悪のトレード:
-44.63 USD
総利益:
579.85 USD (14 773 pips)
総損失:
-207.44 USD (3 443 pips)
最大連続の勝ち:
13 (247.16 USD)
最大連続利益:
247.16 USD (13)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
72.82%
最大入金額:
14.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.19
長いトレード:
19 (61.29%)
短いトレード:
12 (38.71%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
12.01 USD
平均利益:
26.36 USD
平均損失:
-23.05 USD
最大連続の負け:
5 (-79.87 USD)
最大連続損失:
-88.89 USD (2)
月間成長:
6.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.89 USD (1.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.28% (79.87 USD)
エクイティによる:
20.01% (1 238.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|442
|GBPAUD
|-86
|XAGUSD
|103
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|CADCHF
|7
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|-2.5K
|XAGUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|CADCHF
|41
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +98.80 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +247.16 USD
最大連続損失: -79.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 422
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1860
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 344
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 736
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
