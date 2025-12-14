- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
22 (70.96%)
Verlusttrades:
9 (29.03%)
Bester Trade:
98.80 USD
Schlechtester Trade:
-44.63 USD
Bruttoprofit:
579.85 USD (14 773 pips)
Bruttoverlust:
-207.44 USD (3 443 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (247.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
247.16 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
72.82%
Max deposit load:
14.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
19 (61.29%)
Short-Positionen:
12 (38.71%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
12.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-79.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
88.89 USD (1.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.28% (79.87 USD)
Kapital:
20.01% (1 238.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|442
|GBPAUD
|-86
|XAGUSD
|103
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|CADCHF
|7
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|-2.5K
|XAGUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|CADCHF
|41
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +98.80 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +247.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 422
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1860
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 344
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 736
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
3
0%
31
70%
73%
2.79
12.01
USD
USD
20%
1:400