- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
22 (70.96%)
Negociações com perda:
9 (29.03%)
Melhor negociação:
98.80 USD
Pior negociação:
-44.63 USD
Lucro bruto:
579.85 USD (14 773 pips)
Perda bruta:
-207.44 USD (3 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (247.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
247.16 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
72.82%
Depósito máximo carregado:
14.25%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.19
Negociações longas:
19 (61.29%)
Negociações curtas:
12 (38.71%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
12.01 USD
Lucro médio:
26.36 USD
Perda média:
-23.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-79.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.89 USD (2)
Crescimento mensal:
6.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
88.89 USD (1.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.28% (79.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.01% (1 238.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|442
|GBPAUD
|-86
|XAGUSD
|103
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|CADCHF
|7
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|-2.5K
|XAGUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|CADCHF
|41
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +98.80 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +247.16 USD
Máxima perda consecutiva: -79.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 422
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1860
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 344
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 736
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
56 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
3
0%
31
70%
73%
2.79
12.01
USD
USD
20%
1:400