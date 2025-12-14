- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
22 (70.96%)
Transacciones Irrentables:
9 (29.03%)
Mejor transacción:
98.80 USD
Peor transacción:
-44.63 USD
Beneficio Bruto:
579.85 USD (14 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-207.44 USD (3 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (247.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
247.16 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
72.82%
Carga máxima del depósito:
14.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.19
Transacciones Largas:
19 (61.29%)
Transacciones Cortas:
12 (38.71%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
12.01 USD
Beneficio medio:
26.36 USD
Pérdidas medias:
-23.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-79.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.89 USD (1.38%)
Reducción relativa:
De balance:
1.28% (79.87 USD)
De fondos:
20.01% (1 238.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|442
|GBPAUD
|-86
|XAGUSD
|103
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|CADCHF
|7
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|-2.5K
|XAGUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|CADCHF
|41
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +98.80 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +247.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 422
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1860
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 344
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 736
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
3
0%
31
70%
73%
2.79
12.01
USD
USD
20%
1:400