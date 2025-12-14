СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TFX Pulse
Ayaz Khan

TFX Pulse

Ayaz Khan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
17 (73.91%)
Убыточных трейдов:
6 (26.09%)
Лучший трейд:
40.15 USD
Худший трейд:
-26.64 USD
Общая прибыль:
272.10 USD (9 378 pips)
Общий убыток:
-81.37 USD (456 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (247.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.16 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
59.76%
Макс. загрузка депозита:
7.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
12 (52.17%)
Коротких трейдов:
11 (47.83%)
Профит фактор:
3.34
Мат. ожидание:
8.29 USD
Средняя прибыль:
16.01 USD
Средний убыток:
-13.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-79.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.87 USD (5)
Прирост в месяц:
3.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.87 USD (1.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.28% (79.87 USD)
По эквити:
2.44% (151.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
AUDNZD 3
AUDCHF 2
EURUSD 2
GBPAUD 2
CADCHF 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 233
AUDNZD -35
AUDCHF 13
EURUSD -45
GBPAUD 3
CADCHF 7
XAGUSD 4
EURJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.7K
AUDNZD -102
AUDCHF 79
EURUSD -286
GBPAUD 65
CADCHF 41
XAGUSD 84
EURJPY 342
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.15 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +247.16 USD
Макс. убыток в серии: -79.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.02 × 66
ICMarketsSC-Live26
1.04 × 1849
Exness-Real17
1.06 × 203
ICMarketsSC-Live25
1.08 × 400
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 339
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 60
RoboForex-ECN-2
1.37 × 735
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Coinexx-Live
1.75 × 4
еще 56...
  .
Нет отзывов
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 12:00
Share of trading days is too low
2025.12.15 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 03:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
