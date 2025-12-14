- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
17 (73.91%)
Убыточных трейдов:
6 (26.09%)
Лучший трейд:
40.15 USD
Худший трейд:
-26.64 USD
Общая прибыль:
272.10 USD (9 378 pips)
Общий убыток:
-81.37 USD (456 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (247.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
247.16 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
59.76%
Макс. загрузка депозита:
7.28%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
12 (52.17%)
Коротких трейдов:
11 (47.83%)
Профит фактор:
3.34
Мат. ожидание:
8.29 USD
Средняя прибыль:
16.01 USD
Средний убыток:
-13.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-79.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.87 USD (5)
Прирост в месяц:
3.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.87 USD (1.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.28% (79.87 USD)
По эквити:
2.44% (151.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|233
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|7
|XAGUSD
|4
|EURJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|GBPAUD
|65
|CADCHF
|41
|XAGUSD
|84
|EURJPY
|342
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.15 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +247.16 USD
Макс. убыток в серии: -79.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live26
|1.04 × 1849
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live25
|1.08 × 400
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 339
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 735
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
.
