- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
37 (80.43%)
손실 거래:
9 (19.57%)
최고의 거래:
98.80 USD
최악의 거래:
-44.63 USD
총 수익:
836.35 USD (23 092 pips)
총 손실:
-207.44 USD (3 443 pips)
연속 최대 이익:
15 (256.50 USD)
연속 최대 이익:
256.50 USD (15)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
51.02%
최대 입금량:
14.25%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
7.08
롱(주식매수):
27 (58.70%)
숏(주식차입매도):
19 (41.30%)
수익 요인:
4.03
기대수익:
13.67 USD
평균 이익:
22.60 USD
평균 손실:
-23.05 USD
연속 최대 손실:
5 (-79.87 USD)
연속 최대 손실:
-88.89 USD (2)
월별 성장률:
10.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.89 USD (1.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.28% (79.87 USD)
자본금별:
20.01% (1 238.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|XAGUSD
|5
|AUDNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|2
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|638
|XAGUSD
|118
|AUDNZD
|-24
|EURUSD
|-34
|GBPAUD
|-86
|CADCHF
|8
|AUDCHF
|13
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|CHFJPY
|19
|EURNZD
|0
|USDJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|XAGUSD
|2.7K
|AUDNZD
|-30
|EURUSD
|-200
|GBPAUD
|-2.5K
|CADCHF
|56
|AUDCHF
|79
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|CHFJPY
|211
|EURNZD
|12
|USDJPY
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +98.80 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +256.50 USD
연속 최대 손실: -79.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live14
|0.84 × 85
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 525
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.07 × 1882
|
ICMarketsSC-Live24
|1.15 × 363
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.34 × 73
|
OrbexGlobal-Live
|1.36 × 33
|
RoboForex-ECN-2
|1.40 × 741
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 37
.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
4
0%
46
80%
51%
4.03
13.67
USD
USD
20%
1:400