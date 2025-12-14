리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCL-Main2 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live18 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 57 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarkets-Live22 0.30 × 30 ICMarketsSC-Live14 0.84 × 85 ICMarketsSC-Live25 0.94 × 525 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 Exness-Real17 1.06 × 203 ICMarketsSC-Live26 1.07 × 1882 ICMarketsSC-Live24 1.15 × 363 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live07 1.34 × 73 OrbexGlobal-Live 1.36 × 33 RoboForex-ECN-2 1.40 × 741 ICMarketsSC-Live23 1.43 × 37 67 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오