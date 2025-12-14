信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TFX Pulse
Ayaz Khan

TFX Pulse

Ayaz Khan
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
22 (70.96%)
亏损交易:
9 (29.03%)
最好交易:
98.80 USD
最差交易:
-44.63 USD
毛利:
579.85 USD (14 773 pips)
毛利亏损:
-207.44 USD (3 443 pips)
最大连续赢利:
13 (247.16 USD)
最大连续盈利:
247.16 USD (13)
夏普比率:
0.39
交易活动:
72.82%
最大入金加载:
14.25%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.19
长期交易:
19 (61.29%)
短期交易:
12 (38.71%)
利润因子:
2.80
预期回报:
12.01 USD
平均利润:
26.36 USD
平均损失:
-23.05 USD
最大连续失误:
5 (-79.87 USD)
最大连续亏损:
-88.89 USD (2)
每月增长:
6.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.89 USD (1.38%)
相对跌幅:
结余:
1.28% (79.87 USD)
净值:
20.01% (1 238.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
GBPAUD 4
XAGUSD 3
AUDNZD 3
AUDCHF 2
EURUSD 2
CADCHF 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 442
GBPAUD -86
XAGUSD 103
AUDNZD -35
AUDCHF 13
EURUSD -45
CADCHF 7
EURJPY 11
GBPCHF -37
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD -2.5K
XAGUSD 2.1K
AUDNZD -102
AUDCHF 79
EURUSD -286
CADCHF 41
EURJPY 342
GBPCHF -413
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.80 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +247.16 USD
最大连续亏损: -79.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.02 × 66
ICMarketsSC-Live25
1.03 × 422
Exness-Real17
1.06 × 203
ICMarketsSC-Live26
1.08 × 1860
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 344
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 60
RoboForex-ECN-2
1.37 × 736
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Coinexx-Live
1.75 × 4
56 更多...
  .
没有评论
2025.12.30 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 12:00
Share of trading days is too low
2025.12.15 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 03:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
