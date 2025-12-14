- 成长
交易:
31
盈利交易:
22 (70.96%)
亏损交易:
9 (29.03%)
最好交易:
98.80 USD
最差交易:
-44.63 USD
毛利:
579.85 USD (14 773 pips)
毛利亏损:
-207.44 USD (3 443 pips)
最大连续赢利:
13 (247.16 USD)
最大连续盈利:
247.16 USD (13)
夏普比率:
0.39
交易活动:
72.82%
最大入金加载:
14.25%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.19
长期交易:
19 (61.29%)
短期交易:
12 (38.71%)
利润因子:
2.80
预期回报:
12.01 USD
平均利润:
26.36 USD
平均损失:
-23.05 USD
最大连续失误:
5 (-79.87 USD)
最大连续亏损:
-88.89 USD (2)
每月增长:
6.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.89 USD (1.38%)
相对跌幅:
结余:
1.28% (79.87 USD)
净值:
20.01% (1 238.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|4
|XAGUSD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|442
|GBPAUD
|-86
|XAGUSD
|103
|AUDNZD
|-35
|AUDCHF
|13
|EURUSD
|-45
|CADCHF
|7
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|-37
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|-2.5K
|XAGUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-102
|AUDCHF
|79
|EURUSD
|-286
|CADCHF
|41
|EURJPY
|342
|GBPCHF
|-413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +98.80 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +247.16 USD
最大连续亏损: -79.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.02 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 422
|
Exness-Real17
|1.06 × 203
|
ICMarketsSC-Live26
|1.08 × 1860
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 344
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 60
|
RoboForex-ECN-2
|1.37 × 736
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
