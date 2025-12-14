- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
39 (62.90%)
損失トレード:
23 (37.10%)
ベストトレード:
75.93 USD
最悪のトレード:
-69.80 USD
総利益:
943.06 USD (69 405 pips)
総損失:
-632.86 USD (38 169 pips)
最大連続の勝ち:
10 (215.64 USD)
最大連続利益:
310.90 USD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
91.32%
最大入金額:
2.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
52 (83.87%)
短いトレード:
10 (16.13%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
5.00 USD
平均利益:
24.18 USD
平均損失:
-27.52 USD
最大連続の負け:
4 (-175.28 USD)
最大連続損失:
-175.28 USD (4)
月間成長:
7.75%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.27 USD
最大の:
184.25 USD (4.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.53% (184.25 USD)
エクイティによる:
3.18% (131.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|336
|GBPJPY
|-37
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|-2.7K
|EURUSD
|577
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.93 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +215.64 USD
最大連続損失: -175.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
