- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
39 (62.90%)
Negociações com perda:
23 (37.10%)
Melhor negociação:
75.93 USD
Pior negociação:
-69.80 USD
Lucro bruto:
943.06 USD (69 405 pips)
Perda bruta:
-632.86 USD (38 169 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (215.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
310.90 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
91.32%
Depósito máximo carregado:
2.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
52 (83.87%)
Negociações curtas:
10 (16.13%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
5.00 USD
Lucro médio:
24.18 USD
Perda média:
-27.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-175.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-175.28 USD (4)
Crescimento mensal:
7.75%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
122.27 USD
Máximo:
184.25 USD (4.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.53% (184.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.18% (131.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|336
|GBPJPY
|-37
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|-2.7K
|EURUSD
|577
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.93 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +215.64 USD
Máxima perda consecutiva: -175.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
292 mais ...
