- 자본
- 축소
트레이드:
86
이익 거래:
51 (59.30%)
손실 거래:
35 (40.70%)
최고의 거래:
75.93 USD
최악의 거래:
-69.80 USD
총 수익:
1 275.98 USD (102 836 pips)
총 손실:
-964.76 USD (71 185 pips)
연속 최대 이익:
10 (215.64 USD)
연속 최대 이익:
310.90 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
72.96%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
71 (82.56%)
숏(주식차입매도):
15 (17.44%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
3.62 USD
평균 이익:
25.02 USD
평균 손실:
-27.56 USD
연속 최대 손실:
4 (-175.28 USD)
연속 최대 손실:
-175.28 USD (4)
월별 성장률:
8.37%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
122.27 USD
최대한의:
184.25 USD (4.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.53% (184.25 USD)
자본금별:
3.18% (131.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|337
|GBPJPY
|-37
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|-2.7K
|EURUSD
|577
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +75.93 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +215.64 USD
연속 최대 손실: -175.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
4
93%
86
59%
73%
1.32
3.62
USD
USD
5%
1:200