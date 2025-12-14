- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
34 (61.81%)
Убыточных трейдов:
21 (38.18%)
Лучший трейд:
75.93 USD
Худший трейд:
-69.80 USD
Общая прибыль:
860.76 USD (61 127 pips)
Общий убыток:
-618.63 USD (36 868 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (215.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
310.90 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
89.70%
Макс. загрузка депозита:
2.55%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
47 (85.45%)
Коротких трейдов:
8 (14.55%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
25.32 USD
Средний убыток:
-29.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-175.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-175.28 USD (4)
Прирост в месяц:
6.05%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.27 USD
Максимальная:
184.25 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.53% (184.25 USD)
По эквити:
3.18% (131.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|266
|GBPJPY
|-35
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.6K
|EURUSD
|577
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.93 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +215.64 USD
Макс. убыток в серии: -175.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
2
89%
55
61%
90%
1.39
4.40
USD
USD
5%
1:200