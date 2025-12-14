- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
39 (62.90%)
Transacciones Irrentables:
23 (37.10%)
Mejor transacción:
75.93 USD
Peor transacción:
-69.80 USD
Beneficio Bruto:
943.06 USD (69 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-632.86 USD (38 169 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (215.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
310.90 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
91.32%
Carga máxima del depósito:
2.55%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
52 (83.87%)
Transacciones Cortas:
10 (16.13%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
5.00 USD
Beneficio medio:
24.18 USD
Pérdidas medias:
-27.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-175.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-175.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.75%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
122.27 USD
Máxima:
184.25 USD (4.53%)
Reducción relativa:
De balance:
4.53% (184.25 USD)
De fondos:
3.18% (131.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|336
|GBPJPY
|-37
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|-2.7K
|EURUSD
|577
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.93 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +215.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -175.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
