- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
38 (64.40%)
亏损交易:
21 (35.59%)
最好交易:
75.93 USD
最差交易:
-69.80 USD
毛利:
924.94 USD (67 583 pips)
毛利亏损:
-618.63 USD (36 868 pips)
最大连续赢利:
10 (215.64 USD)
最大连续盈利:
310.90 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
91.32%
最大入金加载:
2.55%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.66
长期交易:
51 (86.44%)
短期交易:
8 (13.56%)
利润因子:
1.50
预期回报:
5.19 USD
平均利润:
24.34 USD
平均损失:
-29.46 USD
最大连续失误:
4 (-175.28 USD)
最大连续亏损:
-175.28 USD (4)
每月增长:
7.65%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
122.27 USD
最大值:
184.25 USD (4.53%)
相对跌幅:
结余:
4.53% (184.25 USD)
净值:
3.18% (131.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|330
|GBPJPY
|-35
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|-2.6K
|EURUSD
|577
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.93 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +215.64 USD
最大连续亏损: -175.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
2
89%
59
64%
91%
1.49
5.19
USD
USD
5%
1:200