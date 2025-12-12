- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
24 (66.66%)
損失トレード:
12 (33.33%)
ベストトレード:
1 769.60 USD
最悪のトレード:
-1 718.40 USD
総利益:
11 980.73 USD (23 459 pips)
総損失:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3 723.20 USD)
最大連続利益:
3 723.20 USD (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
22.83%
最大入金額:
10.93%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
32 (88.89%)
短いトレード:
4 (11.11%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
66.74 USD
平均利益:
499.20 USD
平均損失:
-798.16 USD
最大連続の負け:
3 (-1 419.60 USD)
最大連続損失:
-2 372.37 USD (2)
月間成長:
15.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 284.44 USD
最大の:
3 773.49 USD (58.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.80% (3 773.49 USD)
エクイティによる:
19.00% (1 485.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-920
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 769.60 USD
最悪のトレード: -1 718 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 723.20 USD
最大連続損失: -1 419.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
Trade XAUUSD only.
レビューなし
