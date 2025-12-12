- 成长
交易:
36
盈利交易:
24 (66.66%)
亏损交易:
12 (33.33%)
最好交易:
1 769.60 USD
最差交易:
-1 718.40 USD
毛利:
11 980.73 USD (23 459 pips)
毛利亏损:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
最大连续赢利:
6 (3 723.20 USD)
最大连续盈利:
3 723.20 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
22.83%
最大入金加载:
10.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.64
长期交易:
32 (88.89%)
短期交易:
4 (11.11%)
利润因子:
1.25
预期回报:
66.74 USD
平均利润:
499.20 USD
平均损失:
-798.16 USD
最大连续失误:
3 (-1 419.60 USD)
最大连续亏损:
-2 372.37 USD (2)
每月增长:
15.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 284.44 USD
最大值:
3 773.49 USD (58.15%)
相对跌幅:
结余:
32.80% (3 773.49 USD)
净值:
19.00% (1 485.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-920
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 769.60 USD
最差交易: -1 718 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 723.20 USD
最大连续亏损: -1 419.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
Trade XAUUSD only.
没有评论
