- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
24 (66.66%)
Negociações com perda:
12 (33.33%)
Melhor negociação:
1 769.60 USD
Pior negociação:
-1 718.40 USD
Lucro bruto:
11 980.73 USD (23 459 pips)
Perda bruta:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (3 723.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 723.20 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
22.83%
Depósito máximo carregado:
10.93%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
32 (88.89%)
Negociações curtas:
4 (11.11%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
66.74 USD
Lucro médio:
499.20 USD
Perda média:
-798.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 419.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 372.37 USD (2)
Crescimento mensal:
15.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 284.44 USD
Máximo:
3 773.49 USD (58.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.80% (3 773.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.00% (1 485.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-920
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 769.60 USD
Pior negociação: -1 718 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 723.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 419.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade XAUUSD only.
Sem comentários
